《閻羅夢－天地一秀才》於2002年首演，是大陸劇作家陳亞先作品，經過劇團改編，探討命運與因果的關聯。（張鎧乙攝）

國光劇團新編京劇《閻羅夢－天地一秀才》將再重演，藝術總監王安祈表示，這部作品談論人生的真相，在於缺憾成全不同的圓滿。（張鎧乙攝）

一名書生竟變身閻羅王，主宰人間因果輪迴，項羽轉世變關公，關公又變李後主，但始終都保護不了心愛的女子。國光劇團新編京劇《閻羅夢－天地一秀才》將再重演，藝術總監王安祈表示，這部作品談論人生的真相，或許就是因為有缺憾，才成全不同的圓滿。

《閻羅夢－天地一秀才》於2002年首演，是大陸劇作家陳亞先作品，經過劇團改編，探討命運與因果的關聯，王安祈表示，透過書生的夢境，看見人生的真相，「世間事並不是青蔥拌豆腐，非黑即白，而是有很多情感糾結和說不清的地方。善惡是非，是一連串的因緣組合而成。」

全劇故事描述漢朝書生司馬貌因抱怨世事不公平，他大膽燒了一封信給玉皇大帝，說明假如他當閻羅王，一定可以做到絕對的公平，玉皇大帝因此給他六小時時間，讓他有機會改寫趙匡胤、曹操、項羽、關公、李後主、韓信等人的命運，但不管輪迴和修改，這些人物仍會有不同的課題，最終留下缺憾，卻也有另一種圓滿。

王安祈舉例，例如項羽在世時無法保護虞姬，轉世成關公時，又因為身邊沒有女子，但他保護了劉備的太太，「這兩個人都是多情之人，在身段上也有呼應。」2020年演出版本，除了當家老生唐文華，還加入了老生盛鑑與武生李家德，2022演出也將再加入武生戴立吾參與演出。

王安祈表示，他從陳亞先劇本中領悟了天道循環的法則，正因為殘缺才總體成就了宇宙的周全，也因此啟發她從每個角色故事的深層內在做省思，進而逐漸為劇團開發出一條嶄新的京劇美學之路。演出將於4月8日至10日在台灣戲曲中心大表演廳登場。