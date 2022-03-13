位於中國大陸東北哈爾濱的日本731部隊人體實驗中心暴行遺址。（中新社資料照片）

俄羅斯與烏克蘭戰事從2月24日起至今進入第18天，國際注目焦點從閃電戰到空襲戰再到圍城戰，甚至普丁情報失利、烏克蘭不對稱戰爭等，眾說紛紜。而國際媒體最新關注焦點，已經轉為到底烏克蘭境內有無生物實驗室？有無可能轉換為生物戰？抑或是一場假訊息戰？

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃3月10日指控，美國在烏克蘭設有生物戰實驗室，俄軍在烏克蘭發現的文件顯示有人銷毀實驗室樣本，「急著想抹去軍事生物計畫的證據」。

烏克蘭總統澤倫斯基11日凌晨則通過社交媒體回應，烏克蘭沒有研製任何化學武器和其他種類大規模殺傷性武器，全世界都知曉這一點。聯合國11日也說明，沒有發現烏克蘭有生物武器的證據。

世界衛生組織（WHO）11日表示，已建議烏克蘭銷毀境內公衛實驗室具高度威脅性的病原體，防止「任何可能外溢事件」。

聯合國安理會3月11日討論烏克蘭生化武器問題，中國大陸常駐聯合國代表張軍指出，美方向《禁止生化武器公約》締約國大會提交的資料顯示，美國在全球共有336個生物實驗室。

就在美俄互控在烏克蘭疑似有生物實驗室的時候，有網路文章指出，若要談到生物實驗室，二戰期間侵華日軍731部隊可是惡名昭彰，而美國與日軍731部隊就有些關係。

在2015年10月22日，紐約時報中文網的一篇文章，標題為「美國該為掩蓋731部隊人體試驗暴行道歉嗎？」文中認定日軍731部隊暴行是：「在石井四郎(Shiro Ishii)博士的帶領下，731部隊培育鼠疫細菌，然後故意感染數千名女人、男人和兒童。他們進行了活體解剖、凍傷及氣壓實驗，將馬血注入囚犯身體，研究武器對人體的影響等等。」

文章認為，歐洲很多做過類似事情的納粹醫生都遭到紐倫堡戰爭罪法庭起訴。康奈爾大學(Cornell University)歷史學家馬克·塞爾登(Mark Selden)質疑，「我第一次知道美國人是這麼做的，他們為什麼不起訴？」

文章訪問紐西蘭奧塔戈大學(University of Otago)的聶精保。聶精保認為，「從法律上看，包庇行為構成事後共謀，」他說。「而實際上，進行正式道歉將有利於美國的長遠利益。」