烏克蘭利用土耳其製的「旗手」（Bayraktar）-TB2武裝無人機摧毀俄軍裝甲車

要是俄羅斯成功推翻烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的政府，將重挫土耳其無人機和軍事航太計畫。

據《富比士》（Forbes）雜誌網12日報導，安卡拉和基輔原本有重大的計畫，要擴大合作，攜手打造無人機。近年來，土耳其至少出售了20架中空長航時「旗手」（Bayraktar）-TB2武裝無人機給烏克蘭。而在這次俄烏戰爭中，烏克蘭似乎利用「旗手」，有效抵抗了俄軍攻勢。

而2021年時，烏克蘭宣布，正在建無人機工廠，以和土耳其合製TB2無人機。此外，烏克蘭不但供應土耳其新版無人機和攻擊直升機的引擎，據說還將加深國防合作。然而，俄軍2月24日卻侵略了烏克蘭。

Ukraine’s drones — Turkish-made Bayraktar TB2 models that buzz along at about half the speed of a Cessna — are not only still flying, they also shoot guided missiles at Russian missile launchers, tanks and supply trains, according to Pentagon officials. https://t.co/3xHr24oKxI — The New York Times (@nytimes) March 12, 2022

The #Ukraine's Land Forces shared a new video how the Turkish UAV #BayraktarTB2 destroyed the next #Russian MLRS BM-27 "Uragan" which was hidden in the woods. pic.twitter.com/i1iJqsF0Ya — Victor Kovalenko 🇺🇲🇺🇦 (@MrKovalenko) March 13, 2022

華府智庫「創新戰略和政策研究所」（Newlines Institute for Strategy and Policy）人類安全部（Human Security Unit）副主任赫拉斯（Nicholas Heras）說，俄羅斯想以附庸政權取代和土耳其做所有軍武交易的澤倫斯基政府。但他強調，在歐美的制裁下，土耳其很難和戰後俄羅斯撐腰的烏克蘭政府交易。

另一方面，美國智庫外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）中東計畫主任史坦（Aaron Stein）指出，由於土耳其是北約成員國，要是澤倫斯基被親俄政權取代，對方可能不會太熱心提供武器裝備給安卡拉。

此外，他強調，還有報導說，安卡拉可能為了自製5代隱形戰機TF-X，以及MIUS無人戰機的發動機，和烏克蘭的渦扇發動機製造商合作。可是萬一烏克蘭真的淪陷，土耳其就得另外找供應商了。