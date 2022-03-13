高雄市岡山區甲樹路與甲昌路華榮巷口，日前發生一輛軍用貨車與一部機車發生擦撞，岡山警分局交通分隊接獲通報，經警方到場處置並協助機車騎士送醫，所幸均無大礙，雙方酒測值爲0，肇事原因正由警方釐清中。

據了解，3月10日上午8時24分，由32歲黃姓男子駕駛的陸軍第八軍團軍車（裝甲564旅乙輛3.5噸載重），於執行任務期間與騎乘機車的41歲楊姓男子發生擦撞，造成楊男多處擦傷送往國軍高雄總醫院左營分院救治。

岡山警分局表示，統計今年1月1日至3月迄今取締「全般違規」計18263件，與去年同期增加12970件、「酒駕」計137件，與去年同期增加8件、「闖紅燈」計3190件，與去年同期增加1743件、「超速」計12260件，與去年同期增加7056件、「轉彎未依規定」計2866件，與去年同期增加2038件、「大型車」計623件，與去年同期增加338件、取締「未戴安全帽」計1285件，與去年同期增加201件。

岡山分局表示，會持續加強編排勤務針對該路段超速違規等重大違規取締，並加強民眾交通安全宣導，提醒用路人行駛道路，應遵守標誌標線規定，並減速慢行，以維護自身及廣大用路人生命財產。