民眾黨積極備戰2022年地方選舉，但縣市長人選名單眾說紛紜，黨秘書長謝立功過去曾公開表示，台北市副市長蔡炳坤因對中彰投地區很熟悉，將是台中市長推派人選。對此，蔡炳坤13日接受媒體聯訪表示，除了各界期待外，家人的支持與否也很重要，目前還在斟酌當中。

因為HBL女子組北一女中成功打進冠軍賽，蔡炳坤下午特別赴小巨蛋發放100份雞排券，讓民眾兌換，意在為北一女加油，希望任期最後一年讓冠軍留在台北市。現場聚集許多北一女中學生等著領取的餐券，也有一般民眾看好北一女今年表現，手舉加油牌為選手打氣。

蔡炳坤發雞排前接受聯訪，媒體詢問身兼民眾黨主席的台北市長，今天前往澎湖黨部，被解讀說積極進軍外島，也詢問他是否會在台中參選市長？

蔡炳坤表示，現在這階段，台灣民眾黨各縣市黨部都在進行相關提名作業，他樂意見到很多年輕人，因為對台灣未來的發展有想法、有使命感的人能站出來，因此各縣市在這階段裡面，包括議員、鄉鎮市長都在陸續提名中，相信對台灣民主是好現象。

至於是否參選台中，蔡炳坤則說，一方面除了大家期待之外，對他來講，家人的支持與否也是很重要的考慮因素，所以目前還在斟酌當中。