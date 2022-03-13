隨著13日北京冬殘奧會高山滑雪男子回轉坐姿項目落下帷幕，北京2022年冬殘奧會6個大項、78個小項的比賽全部結束。歷經9個比賽日的拚搏，大陸體育代表團共取得18金20銀23銅共61枚獎牌的成績，歷史首次位列冬殘奧會金牌榜和獎牌榜的第一。

根據中新網報導，大陸體育代表團之前曾5次征戰冬殘奧會，本屆賽事之前，大陸運動員從未在冬殘奧會的雪上項目獲得過獎牌。而在4年前，輪椅冰壺隊在平昌冬奧會成功奪得冠軍，幫助大陸隊實現金牌和獎牌「零的突破」。

再統計這次殘奧高山滑雪、單板滑雪、越野滑雪和冬季兩項四個大項均獲得金牌，雪上項目隊共奪得17枚金牌、20枚銀牌、22枚銅牌。

此外，這次北京冬殘奧會，大陸代表團實現全項參賽、也是參加冬殘奧會以來，代表團規模最大、運動員人數最多、參賽項目最全的一屆。參賽各大項均取得歷史最好成績。

具體統計大陸代表團中有85名運動員為首次參加冬殘奧會、占88.5％，平均年齡25歲。代表團開幕式旗手、未滿18歲的河北張家口運動員郭雨潔在殘奧冬季兩項女子短距離（站姿）比賽中成功奪金。