國民黨副秘書長、台北市議員羅智強日前才剛完成590公里的徒步謝票之旅，沒休息幾天又宣布要進行「1000公里傾聽桃園」，引起外界討論是否要參選桃園市長。台北市議員游淑慧今（13）日透露，其實羅智強徒步謝票之旅結束後，一回台北就去見了國民黨主席朱立倫！

游淑慧今日在《週末大爆卦》表示，因為自己的辦公室跟羅智強就在對面，所以有時對方會跟她一起討論接下來的計劃，並指出當初羅智強曾告知，他的徒步謝票之旅走到桃園時，突然有很多叫他選桃園的聲音出現，而且有很多人直接到現場跟著他的路線加油、打氣，讓他自己都感到有點莫名其妙，隨後連網路、媒體也開始有相關討論，他們才開始認真思考選桃園的議題。

游淑慧爆料，當羅智強結束徒步謝票之旅回到台北後就去見了朱立倫，告訴對方自己聽到怎樣的聲音，想了解朱立倫的態度，「主席他的回應，其實我們也搞不太清楚，好像就是讓他再等等吧，不知道等什麼就是了」，而羅智強也認為既然黨中央還沒決定提名策略，那不如把握時間真的到桃園去走跟聽，才會有這次的「1000公里傾聽桃園」。

至於不知從何而來的空降說，游淑慧則表示台灣很小，出生、念書、工作、結婚、退休甚至終老可能都會在不同城市，「在哪裡出生、在哪裡工作與在哪裡奉獻自己的能力是兩回事」，認為空降是假議題，「想不到別的理由只好說你空降」。

游淑慧質疑，過去選舉不論是市議員還是總統，國民黨幾乎都是用民調決定，「為何到縣市首長時會認為民調會變成黨內互打、會內耗？」

游淑慧透露，2018年台中市長黨內初選民調，江啟臣以0.6％輸給盧秀燕，事後去看樣本數其實就只差了1個人，但江啟臣也是舉起盧秀燕的手說「我支持你」，製造出一段佳話，認為民調可以看得出來誰強誰弱，也能讓大家心服口服，因此希望可以有一場民調，「我沒有一定支持誰或不支持誰，但我是覺得支持最強的人」。