俄烏戰事帶動能源價格飆升，中央銀行總裁楊金龍明日將赴經濟委員會報告「俄烏戰爭影響全球能源與原物料供需，對我國之衝擊與政府因應之道」，首度透露若布蘭特原油若從每桶83美元漲至110美元，今年CPI將因此增加0.5~0.7個百分點。以去年底央行估計今年CPI年增率為1.59％，全年CPI「保2」難度大增。

布蘭特原油上周五來到每桶112美元，較先前高點133美元略有回落。

中央銀行本周四將召開理監事會，由於聯準會預定美東16日下午2時（台灣17日凌晨2時）公布利率決策，外界清一色認為升息1碼（0.25個百分點）幾乎成為定局，我央行會否在第一時間就跟進，已成關注焦點，金融圈目前的看法呈現五五波。

央行在業務報告中指出，與主要國家比較，台灣經濟基本面佳，通膨率相對溫和，且外匯供給無虞，股匯市維持穩定，貨幣政策保有較大的靈活運用空間，受俄烏事件衝擊應屬可控，貨幣政策仍保有靈活運用的空間。

央行指出，俄羅斯為全球重要能源、金屬及穀物等生產國外，烏克蘭亦為小麥、惰性氣體(氖、氪、氙等)等重要產地。俄烏戰事及俄羅斯遭各國經濟金融制裁，不僅直接影響該等物產供應及出口，且間接使得大宗商品交易商主動迴避俄羅斯廠商，尋求其他供應來源，進一步擴大市場供需缺口，造成能源、金屬及穀物價格大漲，且外溢效應業波及基本金屬與化學肥料等能源密集型商品，推升其價格。

央行坦言，能源價格高漲，以及供應鏈瓶頸導致供需失衡現象未能緩解之下，未考量俄烏戰事影響之本年主要經濟體通膨率預測值已多高於上年；俄烏軍事衝突加劇，帶動大宗商品價格上揚，將進一步推升通膨。

央行強調，將續採行有彈性之匯率政策，並密切掌握資金進出狀況，適時調節以維持國內匯市穩定；同時，繼續關注俄烏衝突對經濟活動之影響，審慎評估，採行妥適的貨幣政策因應，以達成維持物價穩定等法定職責。