台中一中因音樂課學生報告牽亡魂、南北管超出課程內容，遭呂姓女老師責罵，進而引發師生互嗆，影片曝光後引發熱議，女主播劉芯彤表示，自己在國小、國中時也有被老師霸凌的慘痛經歷，特別是國中因為胸部發育大被女老師嘲諷，把她舊名「劉如儀」故意叫「劉奶儀」，害她從此被班上同學笑，因此國中特別自卑，自尊心受創。

劉芯彤在臉書發文表示，中一中的校園爭議事件，讓她想起過去求學階段遇到的老師們，國小時她因為拒絕參加老師私下的課後輔導，被老師安排坐在垃圾桶前，天天聞垃圾的臭味。

到了國中，劉芯彤遇到一位補習班女老師，長得非常漂亮，教英文時常常自以為幽默幫學生取綽號，以為能跟學生拉近關係，當年她還叫舊名「劉如儀」，某一次發考卷叫到她時，女老師又開始自以為幽默幫學生取綽號，「劉奶儀，劉奶儀是誰？」

劉芯彤說，當下她非常不想回應，但同學們都已經笑翻了，也只能舉手，沒想到這位老師在她走出座位時還補一槍，「我說的沒錯，妳的身材果然很適合我幫妳取的綽號。」讓劉芯彤聽了快掉淚，她本來就因為從小發育好，青春期時胸部又特別明顯而經常自卑，被老師這麼一說更慘，從此班上同學都叫「劉奶儀」來取笑她。

劉芯彤說，幾十年前，社會氛圍非常尊重老師，殊不知許多老師根本不配作為學生典範，不知道一句玩笑話，可能摧毀孩子的自尊心、信心和同儕之間的關係。如果現在再遇到相同的事情，她一定會反擊，「好身材也是一種錯嗎？」，如今回頭看她嚴重懷疑老師就是在嫉妒她，「因為一個小六生的發育比她還要好。」