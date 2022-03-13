北市公布案21395足跡。（北市衛生局提供／楊亞璇台北傳真）

雙北不明感染源群聚擴大，台北市今再新增1例本土。北市衛生局表示，13日新增1例本土病例(案21395)，為案21359的同住家人，於12日PCR陽性確診， Ct值33，目前無症狀。北市衛生局匡列8人居家隔離，並擴大採檢11人，均檢驗中。

衛生局公布案21395於3月8至12日足跡，包括林辰熹建築師事務所、OK便利商店華山店、搭乘捷運往返捷運善導寺站及捷運市政府站、台北市市政大樓南區一樓、7-ELEVEN 華雙門市及台北杭南郵局，相關足跡陸續完成清消。

截至今(13)日中午12時止，有關新北市本土案21260與台北市本土案21295、21296及21359，北市衛生局已匡列密切接觸者26人居家隔離，4人採檢結果為陽性(即案21295、21296、21359及21395)、19人為陰性，3人結果檢驗中，並擴大採檢104人，60人陰性、44人檢驗中。