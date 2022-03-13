紐約大都會新球季又增添一位強力先發投手，他們與運動家達成共識，送出兩位新秀投手J.T. Ginn、Adam Oller，以交換明星投手巴西特（Chris Bassitt）。巴西特上季12勝4敗、自責分率3.15，生涯首度入選明星賽，並且連續兩季獲得賽揚獎選票。

大都會的先發輪值變得更加豪華，他們原本有兩屆賽揚獎得主狄葛朗（Jacob deGrom），封館之前簽下3屆賽揚獎得主薛爾瑟（Max Scherzer），加入第3位輪值巴西特，還有明星投手華克（Taijuan Walker）、卡拉斯柯（Carlos Carrasco）。

巴西特上個球季特別擅長對付聯盟MVP大谷翔平，當各隊投手都很害怕大谷的時候，只有巴西特還能不斷賞給他三振。然而這份先發輪值名單全是右投手，因為自由市場上比較好的左投菊池雄星、羅棟（Carlos Rodon）分別被藍鳥、巨人買走，大都會接下來只能再尋求交易。

另一方面，大都會季外放棄了史卓曼（Marcus Stroman）、辛德加（Noah Syndergaard）兩位明星投手，辛德加開心轉戰天使隊，史卓曼簽約小熊之後仍對大都會充滿怨恨，推文寫道：「老天保佑，我多麼感激能夠離開那個地方。」「看看現在大都會總管是誰就知道了，他不知道自己在幹什麼。」史卓曼批評的是大都會現任總管艾普勒（Billy Eppler），艾普勒原先是天使總管，他去年11月來到大都會，主張簽下薛爾瑟，並且對史卓曼沒興趣，因此遭到史卓曼的怨恨。