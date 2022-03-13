周湯豪在發行〈帥到分手〉後曾於2018年赴大陸參加選秀節目《中國新說唱》，他今（13日）出席《原子少年Atom Boyz》首錄記者會時聽聞自己是多位參賽者的偶像，有不少人都希望能成為像他一樣的全方位歌手。

周湯豪回憶起赴陸參加選秀的經歷，表示自己當初是抱持著「你要做別人不可能做的事情才會有不一樣結果」的信念報名比賽，雖然在比賽的過程中壓力巨大，常一比賽完就要為了下次比賽編寫全新的歌曲，有時候專注到自己當下在哪個城市都不知道，「每一關都是熬過來的，我挑戰突破自己不是想要告訴大家我有多厲害，是想讓大家知道『我可以，你也可以』。」希望自己勇敢挑戰的精神可以鼓勵到每一位有夢想的人。

另外，周湯豪透露近日有接到10多年前的老朋友來電，至於對方是否為女藝人，他則羞澀的沒有正面回答，強調對方就是老朋友，他表示接到對方的電話相當驚訝、開心，「可以被老朋友想起、講到電話這件事是蠻很感動的，而且大家這10幾年都經歷過很多，現在已經是不同年紀，不同的人生階段了，所以現在的我更懂得珍惜被對方想起的這件事。」他也坦言兩人目前只有通過一次電話，沒有後續的發展。《原子少年Atom Boyz》4／17起每週日晚間八點至十點於TVBS歡樂台、LINE TV播出，緊接NOWnews YouTube頻道於晚間十點播出，4／22起每週五晚間十點至十二點於中視播出，4／23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方Youtube頻道影片上架。