溪州鄉水尾村僑義國小校門前知名的台一線黃金大道，目前黃金風鈴木正盛開，美不勝收。（黃仲平提供／謝瓊雲彰化傳真）

溪州鄉水尾村僑義國小校門前知名的台一線黃金大道，目前黃金風鈴木正盛開，美不勝收。（黃仲平提供／謝瓊雲彰化傳真）

溪州鄉水尾村僑義國小校門前知名的台一線黃金大道，目前黃金風鈴木正盛開，美不勝收。（黃仲平提供／謝瓊雲彰化傳真）

春暖花開，氣溫逐漸回升，各地都傳來美麗的花況，周末也湧現出遊賞花潮；位在彰化溪州鄉台一線中山路兩旁知名的「黃金大道」近日也悄悄盛放，吸引不少路過民眾駐足。

彰化縣溪州鄉溪厝社區台1線兩旁種植的黃花風鈴木綿延逾2公里，每年3月就會盛開，金黃色瓣十分亮眼吸睛，天氣晴朗時，藍天白雲、加上整排金黃色的花朵，曾被網友們譽為「最美省道」。

熱愛收集各種火車模型的竹塘國中校長黃仲平是鐵道迷，平日在辦學忙碌之餘，也是熱血的大叔騎士，喜歡利用周休假日，騎上機車四處欣賞美景，今天上午從二林出發前往二水追火車的途中，就拍下台一線黃金大道黃金風鈴木綻放的美景。

黃金大道從西螺大橋前的水尾村一路往北至國道一號中山高橋下，路旁僑義國小是最佳賞花地點，也是熱門拍照打卡點，花期僅一個月的黃金風鈴木目前花況已達6成，想賞花的民眾可把握近日好天氣趁早前往。