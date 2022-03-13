運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果一個人顴骨高聳無肉、頭尖額窄、眉骨凸出、耳小耳廓露骨、鼻樑歪斜，這種面相是屬於福薄的類型，一生命運多舛，難成大事。

▍1.顴骨高聳無肉

顴骨高聳無肉的人行事作風霸道，不管做什麼事都很激進，聽不進道理，總是任性妄為。好的顴骨面相應該是突出但是有肉，不露骨相。顴骨骨相明顯者的性格較差，與人交往不順，一生財運堪憂，嚴重者還會有牢獄之災。

▍2.頭尖額窄

頭頂尖的人一般都很聰明，處事靈活，點子多，不過要配合好的額頭之相，如果額頭狹窄，往往只有小聰明，做事沒遠見，只顧眼前利益。頭尖額窄的人一生難成大事，心胸不開闊，沒有福氣。

▍3.眉骨凸出

眉骨凸出的人都是急性子，容易衝動，做事沉不住氣，有創業的心，卻不懂得等待時機，把握不住機遇難以成功。這類人脾氣暴躁，很容易與人發生鬥毆事件，招來橫禍是非。眉骨如果不是凸起而是凹陷的，則是陰險之相，不能靠近。

▍4.耳小耳廓露骨

如果耳朵大且厚重，即使不是有錢人，一生也是幸福的。如果耳朵薄小、耳廓露出，那麼他們一生都是福薄命淺之人，財運不佳，難以守住錢財。女人婚姻不好，男人則一生運氣非常差，難成大事。

▍5.鼻樑歪斜

鼻樑歪斜不僅影響美觀，對財運以及福運都不好。鼻子歪斜的人心態不正，易走極端，為人比較多疑，對自己的另一半疑心很重。這類人的婚姻都是不美滿的，而且到了中年還會損害配偶的運勢。他們缺乏自信心，做事總是猶豫不決，生活不如意，財運也非常差，如不及時改變性格，一生都將是庸庸碌碌的樣子。

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