「珍奶姐妹花」牛奶兒（左圖）、簡涵庭近況曝光。（圖／取材自Jocelyn Kao牛奶兒（左圖）、Debby 簡涵庭臉書）

曾以傲人上圍、大尺度穿著賣茶飲爆紅的「珍奶姐妹花」，由牛奶兒（Jocelyn）、簡涵庭（Debby）組成，雖然合開的飲料店已在2017年宣布永久歇業，不過2人仍會透過臉書粉絲專頁分享生活大小事，如今，牛奶兒除了拍寫真美照、接主持活動，也會分享業配資訊，而簡涵庭則是朝主持、歌唱、舞蹈領域，積極朝全方位表演藝術者前進。

「珍奶姐妹花」牛奶兒、簡涵庭當年挺傲人上圍賣茶飲爆紅，雖然手搖飲歇業至今已5年，不過雙姝仍各自在社群網站上活躍，其中，牛奶兒在2018年遭爆10年前大尺度外拍照外流，面對外界影射，牛奶兒當時淚求外界「放過我」，牛奶兒無奈強調，不要隨便拿一張照片就說是她。

如今，牛奶兒除了拍寫真、接主持活動，也會分享業配資訊，臉書上滿是她的性感美照，而牛奶兒日前為醫美診所宣傳時，也揭露自己因為氣候加上沒睡好，導致皮膚狀況變很差，甚至紅腫、脫皮、冒痘痘，所幸她已恢復膚況，不吝嗇展現好身材的牛奶兒還辣穿深V，超低胸美照更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。

牛奶兒身材超辣。（圖／取材自Jocelyn Kao牛奶兒臉書）

簡涵庭目前則是「WooHoo派對樂團」成員之一，同時，她也積極發展主持、歌唱、舞蹈領域，朝全方位表演藝術者前進，簡涵庭平時在臉書也不吝嗇分享工作日常，也會玩遊戲會開實況，而簡涵庭也不忘偶爾放送福利，日前還曬出泳裝泡湯照，讓白嫩美肌和一雙纖細長腿全都露。