台南今天新增4例，市府完成場域清消。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市政府公布案21392足跡。（台南市政府）

台南市政府公布案21392足跡。（台南市政府）

台南市政府公布案21393足跡。（台南市政府）

台南市政府公布案21394足跡。（台南市政府）

台南疫情持續延燒，今新增4例，1周來累計19例。台南市長黃偉哲說，4例感染源明確，民眾不必過度擔心，但台南即日起強化防疫作為，3月14日到26日各級機關拍團體照都不得拿下口罩，他說，雖中央規定演講或拍照可拿下口罩，但台南目前仍有疫情，經與中央流行疫情指揮中心討論，台南沒有口罩鬆綁條件，將待沒有發生新的個案才會鬆綁。

台南今天新增4名本土病例，案21392與21422為台南女中學生家長，台南女中接獲學生家長確診後，今天全校大清消，該班今明都停課，這2例均為鹽水傳播鏈；另2例為白河情侶檔的延伸，為案21297同職場同事的案21393與案21394。

黃偉哲說，今天公布案例中，其中1例曾因身體不適就醫，但被診斷為腹瀉型感冒，吃藥沒好轉，再度就醫仍被視為一般感冒處理。他說，醫生第一時間都沒有懷疑他可能是確診者，為此，也呼籲醫護人員及民眾都必須提高警覺，才能減少很多可能發生的傳播。

衛生局長許以霖指出，將請醫療院所強化防疫作為，須留意上呼吸道病患以及病史詢問，加強稽查營所人員疫苗接種，公司行號一定要落實體溫量測。他也提到，從這些案例可見快篩重要性，可及早篩出潛在感染源，因此，14日起至16日，民眾可到37區衛生所索取快篩。

今天新增4例分別為新營區40多歲女性案21392、大內區70多歲男性個案21393、官田區50多歲男性個案21394、新營區40多歲男性個案21422；4名個案Ct值分別為14.5、32.02、19.8、19.5。

案21393與日前公布的案21262有相同就醫場域接觸史，案21394為11日公布案21297同職場同事，案21392、21422為夫妻，案21422曾前往新營某醫院就醫，屬該醫院同場域接觸者。

衛生局呼籲，醫療院所應加強防疫措施，尤其要留意上呼吸道症狀患者、加強病史詢問；37區衛生所14日起至16日，加發為期3日家用快篩，請市民持身分證前往領取，並配合於24小時內回覆篩檢情形。此外，也將除加強稽查營業場所從業人員疫苗接種情形，提醒公司行號應落實體溫量測及員工健康監測；3月14日至26日各級機關學校於室內外拍攝個人或團體照、辦理大型活動上台、合照都應全程戴口罩。