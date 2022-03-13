台鐵員林站的員林穀倉於民國92年公告登錄為歷史建築，是全台惟二的鐵路穀倉（立庫）。台鐵今（13）日宣布正積極辦理包括員林穀倉的員林站周邊三大活化開發案，在台鐵推動公司化先期，就要展現資產活化最佳的效能。

台鐵表示，目前正積極辦理3項員林站資產開發案，包括：高架橋下多目標案，含4段商場、3段停車場及1棟法定停車場，可有效串連橋下廊帶增加空間效益，已公告，預定4月11日開標；員林穀倉及腹地標租案；以及員林站旁土地都更案，車專區南北側橋下空間及西側商業區，準備第2次公告招標。

台鐵局局長杜微日前與台鐵運務處處長劉雙火、資產開發中心副總經理劉睿紘及台中營業所經理江權祐視察員林站周邊三大活化開發案。杜微指出，員林穀倉於92年公告登錄為歷史建築，是全台惟二鐵路穀倉（立庫），周邊土地面積達7000平方公尺，極具發展潛力，台鐵局、彰化縣政府及員林市公所並已成立溝通平台，將共同推動穀倉及周邊土地活化。台鐵資產開發中心要積極創造友善投資環境，善用員林穀倉特色全力招商，在台鐵推動公司化先期，就要展現資產活化最佳的效能。