中華電信攜手公視推出年度旗艦台劇《牛車來去》，繼《苦力》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《茶金》後，再次打造台灣女兒在逆境奮鬥，同時結合台灣特有傳統產業「牛車會社」的時代生活劇，全劇共30集，預計於今年第四季正式上映，中華電信MOD、Hami Video將同步公視於全台首播，引爆新一波台劇熱潮。

中華電信董事長謝繼茂出席卡司發布記者會表示，「公視旗艦大戲《牛車來去》為中華電信投資公視的首部作品，公視出品的戲劇，有口皆碑、享譽國際；而中華電信MOD 、Hami Video，以優質頻道及豐富的節目內容，獲廣大消費者青睞。與公視的首次戲劇投資合作，以推動台灣文化走向世界的使命為出發點，同時為MOD、Hami Video廣大客戶帶來更精彩的影視服務，共創雙贏局面！」

《牛車來去》由曾獲金鐘獎最佳導演的李岳峰，領軍安心亞、蔡昌憲、楊子儀、米可白等堅強演員陣容，演繹1943年二戰期間的北港農村生活。安心亞首挑大樑飾演農婦阿春，靠著一頭牛扶養獨子長大，更憑著堅強的毅力與過人的膽識，在以男人為主的「牛車會社」中取得一席之地。

《牛車來去》以成串清脆的牛鈴聲，展現當時高雄特有的牛車會社生活光景，同時也見證台灣經濟奇蹟的發展歷程，同時期盼，繼時代生活劇《苦力》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《茶金》後，再次成就一個國民女主角，讓觀眾笑中有淚、淚中有笑，苦盡甘來，全劇共30集，預計於今年第四季，在公視與中華電信MOD、Hami Video與觀眾見面。