超模凱特摩絲、「黑珍珠」娜歐咪坎貝爾連袂出席BURBERRY 2022秋冬時裝大秀。(BURBERRY提供）

睽違兩年，BURBERRY 2022舉辦2022秋冬實體時裝秀，男星亞當崔佛、超模凱特摩絲、「黑珍珠」娜歐咪坎貝爾（Naomi Campbell）、法國前第一夫人卡拉布妮（Carla Bruni）等明星、嘉賓皆現場力挺，不少亞洲藝人如韓國女星文佳煐、女團ITZY、周興哲等則透過社群軟體跨海支持。此次秀場為倫敦市中心的倫敦市中心Westminster中央禮堂，特別的是本次秀場並未設置座位，如同大型酒會般受邀嘉賓與模特兒一起站著享受本季秀場。

本季品牌創意總監以「歸屬」為題，重組品牌經典廓形、英倫元素，致敬品牌悠久歷史。(BURBERRY提供）

本季品牌創意總監Riccardo Tisci以「歸屬」為題，闡述他對倫敦的認同，除此之外也可從從蘇格蘭紋、長風衣、百褶裙、鄉村風格、英倫皇室王權等經典元素重組，發覺他欲傳達的身份認同、社群與團結的多重角度及二元性，女裝部分Riccardo Tisci將風衣、夾克改造成露肩平口禮服，另外以水晶縫製品牌經典戰馬騎士標誌的大衣也格外吸睛;而男裝部分則以粗呢大衣、飛行員外套重組搭配，向品牌豐富歷史致敬。