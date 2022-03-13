難得現身螢光幕前的溫翠蘋，近日在衛視中文台《一袋女王》分享自己的5任異國戀經驗，她表示自己18歲初戀就遇到浪漫熱情的阿根廷人，對方不只第一次見面就說要娶她，約會招式也是精采多變，讓她至今難忘。而她最受不了的是日本男人的大男人主義，有次去歐洲玩對方只想當大爺，所有行程都丟給她處理，不肯學簡單英文就算了，連博物館都嫌無趣，讓溫翠蘋最後一天直接放生他。

許久不見的溫翠蘋表示她經歷過的異國戀愛史，共有阿根廷1任、日本2任及美國2任，而且自己都是住在這些國家5年以上，所以自然而然就會當地外國人談戀愛。溫翠蘋說到，她的18歲初戀，也是她的第一個異國戀，就是當年在阿根廷居住時，與大她5歲的阿根廷人交往，兩人是在中華會館表演活動上認識，而對方見到她第一句就說「你好漂亮，你願意嫁給我嗎」，熱情大膽到讓溫翠蘋嚇了一大跳，於是就對他留下印象，接下來對方就開始對溫翠蘋展開熱烈追求因而交往，南美洲人約會方式五花八門，而且浪漫到不行。

溫翠蘋說像對方明明口袋只剩下1千元，卻會花9百買一大束玫瑰花給她，讓她既感動又開心；還有猶如電影情節，對方常會在溫翠蘋住家外彈著吉他、唱著歌，就等她打開窗的那瞬間，透過自己的好歌喉展現愛意，再獻上一束花，超級無敵浪漫。對方攻勢不只於此，走在路上就時不時對溫翠蘋吟詩，還帶著她四處去體驗嘉年華、潑水節等溫翠蘋從不知道的活動，溫翠蘋說初戀那兩年多其實是滿刻骨銘心，讓她至今都還印象深刻。

但因為生活、文化不同，談異國戀難免有摩擦。溫翠蘋說自己在日本居住10年，對日本文化有相當程度的理解，她說日本男人，大部分有著大男人主義，有時候比較無法接受外來文化，不學習外國語言之外，常也無法接受新的事物。像有次溫翠蘋跟當時的日本另一半要去歐洲旅遊，查詢景點、訂票、訂飯店、打包行李等，對方都要溫翠蘋通通安排好，簡直把她當祕書在用。

連溫翠蘋出發前要他學習簡單的英文，對方就連理都不想理，自以為日語裡有很多外來語，直接用外來語溝通就好，殊不知去了之後不只找不到麥當勞，連點個漢堡外國人完全都聽不懂，自己只能不時充當翻譯官，但讓溫翠蘋最受不了的是，行前她已經安排要參觀很多博物館，票也買好了，結果對方覺得無聊根本不想去，導致溫翠蘋大發火，行程最後一天直接不幫翻譯，讓語言不通的對方頻頻碰壁，至今氣憤難消的溫蘋翠說：「去吃屎啦！」