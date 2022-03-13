藍黃分明的聲援烏克蘭麵包，是以傳統墨西哥奶酥麵包改良而成，內餡是鄭學儀最喜歡的個人特製奶酥。（鄭學儀提供／謝瓊雲彰化傳真）

畢業於法國藍帶學院的鄭學儀發揮創意巧思，將傳統墨西哥奶酥麵包改良成色澤明亮、藍黃分明的聲援烏克蘭麵包，進行義賣。（鄭學儀提供／謝瓊雲彰化傳真）

鹿港甜點美女主廚聲援烏克蘭 手作藍黃麵包義賣

人美、心更美！擁有法國藍帶廚藝學院畢業證書的鹿港甜點美女主廚鄭學儀，有感於連日來烏俄戰爭戰火綿延，近日決定以自己最拿手的烘焙廚藝聲援烏克蘭，她以傳統墨西哥奶酥麵包為靈感，研發製作出藍黃分明的烏克蘭麵包義賣，所得將全數捐助國際人道救援組織「聯合幫助烏克蘭」（United Help Ukraine）。

烏俄戰爭引發國際間的關注，連帶對全球景氣及民生經濟造成連鎖性的衝擊；一幕幕烏克蘭人民被迫逃離家園的景象，更是令人鼻酸，各界也不斷對俄羅斯喊話停戰，並希望透過各種方式來聲援烏克蘭。

在鹿港經營甜點店的鄭學儀說，此款「聲援烏克蘭麵包」是從每天不停播放的新聞中，所提煉出來的靈感，以傳統墨西哥麵包的做法，發揮創意加以進化改良。

鄭學儀指出，麵包表面酥皮是以烏克蘭國旗為靈感，做出一個個藍黃分明的麵包，內餡則包了她個人最愛的特製奶酥，讓每一口吃進嘴裡的麵包，不僅是對烏克蘭的支持，也是美味。

藝術家藉由對生活的感受汲取靈感，用畫筆、用文字、用音樂化為創作，來描述對時代、事件的內心感受；明亮的藍黃色麵包，創意發想讓人目不轉睛。

鄭學儀說，雖然自己只是鹿港小鎮的甜點麵包師傅，但也希望透過一份小小的心義，傳達對烏克蘭目前處境的同情與聲援；盼戰爭能早日結束，讓此次烏俄戰爭對全球各方所帶來的衝擊降到最低，讓大家能夠早日回歸道平安、平靜的日子。