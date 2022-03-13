台中一中今（13日）因學生叫老師綽號「白雲」，引起老師不滿拍桌大罵「對老師取這種不雅稱號，很好笑嗎?」對此，勾起主播劉芯彤求學時的回憶，遇過2位讓她很難過的老師，其中一次還拿身體特徵取綽號，那時才國中的劉芯彤還不禁快哭出，從此班上同學就跟著叫這綽號。

劉芯彤今天看到台中一中老師被叫綽號的新聞，在臉書有感而發寫下學生時期2位老師造成她的傷痛，「在小學時因為不參加這位王老師私下的課後輔導課，她為了逼迫我就範，我被安排坐在垃圾桶前，天天聞垃圾味。另一位則是國中補習班老師，長相非常漂亮，她教英文常常自以為幽默的幫學生取綽號，以為這樣就跟孩子能拉近關係，她當年看到劉如儀(劉芯彤改名前的名字)就說：『劉奶儀，劉奶儀是誰？』」

劉芯彤當下其實非常不想回應，此時同學們早就笑翻，但當舉手站起來時老師還補槍「我說的沒錯，妳的身材，果然很適合我幫妳取的綽號」，當時青春期時常為了胸部太明顯感到自卑，這次老師這麼一說，我根本就快掉淚。事情當然不可能這樣就結束，從此以後，班上同學只叫我「劉奶儀」，還會取笑我。

幾十年前，社會氛圍非常尊重師者，殊不知許多師者根本不配作為學生典範。她不知道一句玩笑話，可能摧毀孩子的自尊心、信心和同儕之間的關係。但，如果是我現在遇到這樣的事情，我一定會反擊。（重點是我嚴重懷疑老師嫉妒我，因為一個國一生的發育比她還要好。）