大陸本土疫情再起，「陽性快遞（包裹）會傳染給人嗎」登上今（13日）微博熱搜第一名，閱讀次數高達1.2億。（微博截圖）

大陸本土疫情再起，「陽性快遞（包裹）會傳染給人嗎」話題今（13日）登上微博熱搜第一名，閱讀次數高達1.2億。同時，上海市郵政管理局發布《關於疫情期間收寄郵件快件的消費提示》，提醒消費者近期收寄郵件快件採取必要的防疫措施。

上海市郵政管理局今發布《關於疫情期間收寄郵件快件的消費提示》，提醒民眾近期收寄郵件快件採取必要的防疫措施。包括：一、密切關注貨源地。疫情高發期間，盡量謹慎購買境外和中高風險地區商品，提醒發件方在保障安全前提下做好內件物品消毒後封裝。

二、先防護後收件。收取快遞時，要正確佩戴口罩和一次性手套，避免直接接觸。提倡無接觸投遞，如需當面簽收，請與投遞人員保持安全距離。

三、消毒靜置再使用。郵件快件盡量就地拆封，外包裝不要帶回家中，拆件時先用含氯消毒劑或75％酒精依次對外、內包裝進行全面徹底消毒，建議在通風處靜置30分鐘。

四、拆件之後要洗手。取件拆件過程中避免用手觸碰口、眼、鼻等部位，處理完郵件快件後及時摘下手套，使用肥皂液或洗手液按照「七步洗手法」認真洗手，也可用手消毒劑或75％酒精消毒雙手。

五、出現異常早報告。收取郵件快件後，如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，應及時向當地防疫部門報告，由專業人員指導處置。如若接收不明國際郵件快件或涉疫郵件快件，接觸包裹人員要第一時間向有關單位主動報告，對涉疫郵件快件立即原地封存，並配合做好後續處置工作。

上海市郵政管理局並表示，由於疫情影響，部分區域不能正常投遞，請民眾對疫情期間的郵件快件時效多一些寬容，對冒疫奔走的外送員多一些包容和關懷。

而「陽性快遞（包裹）會傳染給人嗎」今（13日）登上微博熱搜第一名，閱讀次數高達1.2億，有大陸網友表示，「希望有人提醒老年人最近別撿紙箱」、「唉，最近還是不要網購了」、「希望監管部門輪流到快遞站消毒」。