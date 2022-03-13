香港財政司長陳茂波13日發表網誌指出，因疫情打擊，香港第一季經濟與2021年同期相比很大機會出現衰退、失業率預期將顯著回升，但大陸經濟保持穩定增速，長期基本面維持走俏，是香港經濟可望保持動力的堅實依靠和底氣所在，只要香港盡快成功控疫，將很快擺脫陰霾，重拾經濟增長的動力。

香港信報報導，陳茂波表示，嚴峻的疫情為香港目前經濟帶來巨大的下行壓力，要穩住經濟，必須首先從抗擊疫情著手。抗疫是目前壓倒一切的任務，港府全力遏止疫情的同時，也必須全力穩住經濟。

陳茂波指出，正全力籌備暫緩追租的立法工作，此措施可以為中小企業提供短暫的喘息空間，港府聽取社會意見後，已提出多項安排平衡各方關注。對於有人提出由港府補貼商家交租，陳茂波又指，社會上很多更困難的基層民眾也承受著生活和交租的壓力，質疑整體社會是否接受以公帑補貼商舖業主租金收入。加上面對外圍波動及不確定性，港府要謹慎使用公帑，預留財政實力應對突如其來的變化，穩住市場信心。