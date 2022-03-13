不想花大錢汰換新車，要怎麼做最省？有民眾詢問騎了11年的老機車，若花個2、3萬改裝整新，有沒有機會再戰10年？有過來人直言，划不划算要看一個重要關鍵。

一名網友在《PTT》表示，家中有一台11年的「GT125」機車，自從開車之後就沒怎麼保養，但騎起來引擎動力感覺還是很勇，一直想換新車，但一台動輒要價9至11萬，他考慮花個2、3萬，把外殼儀表板、排氣管、油箱等可以更換的零件換掉，不知道划不划算？

原PO擔心換了零件之後，會不會跑出一堆問題，好奇是否可以再戰10年？以及跟機車師傅的手藝有沒有關係？希望大家給他一點建議。貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「你這個叫整理，不叫改裝」、「GT報廢比較快…你要花很多錢改善體質」。

有過來人點出，機車值不值得整修，重點在廠牌及原本出廠的體質，如果是初代噴射版GT，建議換車比較好，零件停產也要考慮，不如把耗材換一換，繼續當代步車騎就好，否則花大錢改裝可能只是更快壞而已。

還有人表示，老車大整不划算，常常都是修好這個、又壞另一個，而且非熱門車種的零件難找，乾脆送人或報廢，把老車改裝的錢存起來買新車，也有網友直言「我勸你不要浪費錢…」、「GT還是算了」、「請果斷放生」。