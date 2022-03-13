南韓貿易協會國際貿易通商研究院13日發表報告顯示，預計中國政府2022年將推進經濟扶持政策，這將給韓國企業開闢當地市場提供更多機遇。

韓聯社引述報告指出，中國政府近日提出2022年經濟增長預期5.5％，這將給韓國企業帶來不少商機，並建議韓企應當關注中國政府政策方向。報告提出2022年經濟、產業和政策方面的六個關鍵詞，包括穩增長、培育小巨人企業、緩和企業稅收負擔、質的增長、雙碳（碳達峰和碳中和）、地區開發。

中國政府將力求穩定增長，為此將積極擴大投資，促進消費。為了加強製造業競爭力培育專精特新小巨人企業，為中小、小微企業降低稅收負擔。中國政府還公布實現2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標。報告分析，中國數位基礎建設、低碳和清潔能源及環保市場將產生新的商機。

但是中國透過科技創新和產業結構重組提高製造業競爭力的政策，會提升中國企業技術實力，傾向於中間產品的韓國對中國出口可能受到負面影響。報告指出，長期來看，韓中企業需在數位經濟、先進製造業、碳中和等領域發掘互利互惠、朝向未來的商務模式。