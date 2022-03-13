玉山旅社12日深夜遭祝融，二樓屋頂塌陷。（張亦惠攝）

一旁的連棟街屋也難逃一劫，整排木造房屋都被燒毀。（張亦惠攝）

嘉義市北門車站前共和路上一排木造老屋12日深夜遭祝融，從遠處就能看見濃煙，包括玉山旅社、新高柑仔店都陷入火海，延燒共7戶，凌晨1點15分火勢熄滅，詳細火災原因有待火調科說明，玉山旅社負責人余國信即時通知鄰居疏散無人傷亡。余國信指出，這裡是很重要的文化地景，後續希望市府跨局處合作，協助重建。

12日晚上11點57分嘉義市消防局獲報北門車站前有火災，派遣6分隊21車前往救火，到場時已全面燃燒，火勢在13日凌晨1點15分熄滅。來自台北的徐姓遊客表示，當時自己與女友在一樓聊天，聽到煙霧警報器的聲音，但房內並無煙霧，趕緊出門查看，發現二樓已起火。

玉山旅社是見證林業發展的重要文化地景，1950年由北門驛副站長陳聰明與其友人合資興建6棟街屋，至今已有超過70年歷史，邊間1966年改為玉山旅社，後因生意蕭條而成為「貓仔間」，2009年余國信承租並修繕、營運。

余國信表示，承租玉山旅舍經營至今12年的努力都付之一炬，未來要恢復需要市府跨局處共同努力，期待能重建再造歷史風華，因街屋位於北門車站及檜意森活村間，少了這塊林業文化就缺了一角，希望後續能再造，讓街屋再生。

嘉義市文化局文化資產科長林朝基表示，街屋沒有文資身分，公部門要挹注資源較困難，但因整排街屋在很重要的林業文化區域內，待火調結果出爐後，會再與居民討論，研議是否有公部門能介入協助的地方。

嘉義市政府社會局13日凌晨共安置9男5女到附近飯店，嘉義市長黃敏惠13日下午也前往慰問，九華山地藏庵、嘉邑城隍廟、嘉邑行善團、福添福基金會4單位提供慰問金，慈濟基金會則出人力物資協助災民。黃敏惠說，這7棟木造建築是嘉義市觀光旅遊的亮點，例假日與北門驛連結，吸引很多遊客，發生火災後大家都很關心，市府會集合各界力量，一起協助後續復原與重建。