天氣漸熱，不少消費者已褪去冬裝開始物色新衣，快時尚品牌H&M、UNIQLO各自以不同的行銷手法，吸引消費者的注意，如H&M邀請韓國人氣女團ITZY擔任「H&M with ITZY系列」，該系列靈感源於年輕世代對春夏的雀躍，鎖定少女們所推出的新系列，故服裝色彩以高飽和度的綠、富街頭潮流風格的剪裁為主。該系列將於24日開賣，為歡慶該系列上市，24日至4月20日，凡購買任一件ITZY演藝系列商品，即贈即贈限量版A5海報1張，共5款隨機贈送,全台限量1400張送完為止 ，另H&M Line好友消費再加碼,掃描QR CODE填寫資料,還可參加抽獎,共有10名幸運兒將獲得人氣女團 簽名版海報1張。

UNIQLO 攜手JW ANDERSON 推出2022春夏系列，全系列共29款，390元起，該系列將於18日開始販售。（UNIQLO 提供）

而UNIQLO則攜手JW ANDERSON，以「擁抱大海，愜意生活」為主題，打造全新LifeWear單品，本季顏色以搭配大自然色調如海洋藍、卡其色以及亮眼紅與繽紛綠，搭配色塊設計與撞色滾邊營造出輕鬆的海濱風格。材質上以UNIQLO 獨特的防水技術、網眼布料與其他機能材質確保實用性，本次聯名主打以條紋製成的帆船刺繡圖案單品，以及在海洋與天空藍背景下相得益彰的扭結洋裝及夾克，完整全系列將於18日登場，於網路商店等共7家店舖販售，另精選女裝翻領洋裝、寬版工作襯衫與襪子共5款單品於全台販售。

女裝JWA設計下襬條紋T恤，790元。（UNIQLO 提供）

女裝JWA亞麻混紡附腰帶翻領洋裝(無袖)，1490元。（UNIQLO 提供）