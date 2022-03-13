刑事警察局針對近日詐騙集團從以往針對攻擊電商平臺業者資料庫，轉而鎖定公益團體，竊取個人捐款資料再謊稱「解除分期付款」方式來詐騙被害人，165專線統計3月受理假冒「公益團體」詐騙報案就有24件，總財損金額約500餘萬元。

詐團先以駭客駭入公益團體資料庫，掌握捐款人姓名、電話、捐款金額等資料後，再以「工作人員操作錯誤，導致網路匯款變成分期付款或定期扣款等」為名義致電捐款人，電話中歹徒更透過詐騙話術將「被害款項受款帳戶」包裝成「解除錯誤密碼」來混淆捐款民眾，透過操作ATM或網路銀行，使捐款民眾將自己的存款轉匯到歹徒的受款帳戶。

刑事局除通知疑似個資外洩的公益團體，提供防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對捐款人發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至晚間10點等防詐作為，要求公益團體加強資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導。

警方呼籲「愛心不減、多查證」，捐款人熱心捐款幫助弱勢團體，縱使詐騙集團利用愛心行騙，仍可多查證防制詐騙，如接獲不明電話來電顯示開頭帶「＋」號、「＋2」、「＋886」等，或聽到「解除設定」、「分期付款」及「重複扣款」等關鍵字，絕對是詐騙，請立即掛斷，並通報165反詐騙諮詢專線查證。