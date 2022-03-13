台中一中日前爆發師生嚴重的口角衝突，呂姓音樂女老師和紀姓高一男同學在課堂互嗆，過程被其他學生錄影PO網，引發外界高度關注，主播張齡予也發表個人看法，支持學生據理力爭。

張齡予昨（12日）在臉書針對中一中事件PO文：「大是大非前提下，我對於孩子願意主動學習，而且也沒有散布錯誤訊息，這樣的熱情跟自發給予極高的肯定！」她不懂該名女老師竟脫口「那你來上課嘛，你來當老師嘛，你去考教師甄試嘛！」講不過竟就用權勢欺壓學生，讓張齡予相當反感。

畢業於師大的張齡予，也直言身邊從事教職的朋友沒有人會用這種態度教導學生，別把扭曲當作常態，且「老師、長官、前輩不一定是對的，因為人非完人」，認為尊師重道、敬老尊賢是一般狀況下的美德，但遇到不公平對待、大是大非的原則性毀滅，就應該據理力爭，「能理直氣和是修養，但態度問題不該被『捨本逐末』拿來模糊問題核心！」

中一中事件的源頭於呂姓音樂教師要求一名男學生刪除高二課程介紹南管北管的報告內容，雙方爆發激烈口角，掀起社會熱議；對此，台中市教育局指出，已責請學校優先保障學生學習權益及關心身心狀況，並要求校方盡速深入了解老師課程作業內容與學生準備的報告為何產生認知落差，以及教師班級經營狀況。