據《華爾街日報》報導，大陸國家主席習近平正在考慮讓一位已認識數10年的親信、現任國家發展和改革委員會（國家發改委）主任的何立峰，掌管大陸經濟和金融系統。如果被提拔為國務院副總理，何立峰也將成為接替現任國務院副總理劉鶴的第一人選。

熟悉相關討論的人士透露，現任國家發改委主任的何立峰是晉升為承擔經濟、金融和工業事務方面廣泛職責的國務院副總理的第一候選人。

劉鶴是習近平的最高經濟顧問，也是中國與美國貿易談判的關鍵人物。報導援引中共黨內人士指稱，今年70歲的劉鶴可能在今年秋天舉行的中共全國代表大會上從中央政治局退休。

何立峰與習近平的關係建立於1980年代，習近平於1985年任廈門市副市長，同一時間，何立峰於廈門市政府內任職。隨後，隨著習近平的職務變動，何立峰也一路被提拔。

報導提及，習近平在國家主席任期內，任命擁有金融和經濟學背景的何立峰擔任國家發改委副主任，負責一帶一路的倡議；後於2017年升任主任。

中共全國代表大會每5年舉行一次；中共中央政治局由25名委員組成。劉鶴曾被認為是一位將透過市場化變革來改革中國金融體系的改革者。