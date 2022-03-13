沈志方（右）前晚求婚成功甜蜜擁抱利得彙。（印庭娛樂提供）

「慢慢說」前晚在西門河岸留言舉辦演唱會。（印庭娛樂提供）

金曲最佳組合「慢慢說」的利得彙（點點）與沈志方，12日在西門河岸留言舉辦「十年荏苒演唱會」，會上沈志方無預驚求婚，獻唱〈目光〉前向利得彙感性告白：「我們很契合然後陷入情網，下個月4月11日是（交往）11年，想要特別感謝她，如果沒有她，『慢慢說』不會成為今天的樣子，我想跟妳說一句『我們結婚吧』。」毫不知情的利得彙感動爆哭。

利得彙與沈志方交往11年感情始終如一，其實2人剛開始交往時都是不婚主義者，這幾年歷經疫情想法漸漸改變，沈志方哽咽地說：「到了最近仔細想想，她跟我就像家人一樣，沒有她的生活我不行，結婚又何妨，一輩子給個證明，在一起多好。」藉由利得彙以家為概念所創作的〈目光〉一曲，對她甜說：「唱這首歌前想給她一個承諾，我們也有個家了。」利得彙邊哭邊感謝沈志方，如果沒有他一直在身邊支持，她可能早就放棄音樂事業，2人相互告白感動所有人。

為了給女友一個浪漫的求婚儀式，沈志方去年10月開始籌劃，慢慢說的經紀人笑說：「因為小倆口住在一起，所以沈志方秘密準備得特別辛苦，連昨天演出的樂手都完全不知情，只有我們身邊幾個同事知道，真的很怕被聰明的點點發現。」經紀人表示沈志方平常很會逗大家笑，沒想到在演唱會上講的垃圾話完全失效、超難笑，看得出他為了求婚非常緊張，透露利得彙與沈志方將選在兩人交往紀念日4月11日完成登記，但時間點不是下個月，而是明年4月才辦理結婚，「因為今年志方39歲，逢九不宜婚嫁，所以會是明年」，婚宴時間也還沒決定。