克羅埃西亞官員表示，上周四有1架無人機通過3個北約國家的領空，最後墜毀在首都附近，造成40輛汽車受損。官員批評，北約的防空網是不是反應遲緩，竟然形同虛設。

美聯社報導，這架俄羅斯製造的無人機在進入克羅埃西亞之前，至少穿越了羅馬尼亞和匈牙利，然後在晚間毀在克羅埃西亞首都薩格勒布附近的一所學校宿舍外，許多人都聽到無人機墜毀的爆炸聲，約40 輛停放的汽車受損。

北約聯盟表示，綜合防空和導彈防禦系統已經發現該物體的飛行路徑。但克羅埃西亞的總理普蘭科維奇(Andrej Plenkovic)則表示，從頭到尾克國都沒有得到通知。

普蘭科維奇說，分析殘骸，那是一架蘇聯時代的Tu-141「雨燕」(Strizh)噴射偵察無人機，它橫埃越了匈牙利領空，飛行了40多分鐘，在克羅埃西亞上空飛行了 6 到 7 分鐘後墜毀。之前，羅馬尼亞國防當局表示，這架無人機從烏克蘭方向起飛在羅馬尼亞領空只待了3分鐘，因此難以攔截。

不論如何，身為受害者的克羅埃西亞對於北約防空系統竟然毫無動作感到失望，普蘭科維奇說「我們不能容忍這種情況，也不應該發生。」

他再一步提到俄羅斯已對北約造成威脅：「這是一個純粹而明確的威脅，北約和歐盟都應該做出反應。」

由於無人機在匈牙利空域待的時間最長，因此普蘭科維奇呼籲匈牙利必須展開調查，為何其防空網沒有注意到無人機。

「只能說受損還算小，要是落在了核電廠上，那不堪設想。現在我們該亡羊補牢，趕緊補救缺點，要是再遇到類似狀況可以及時反應。」

俄羅斯和烏克蘭都否認他們發射了無人機。軍事專家說，烏克蘭是目前唯一操作Tu-141無人機的使用者，它的翼展接近 4公尺，重量超過6噸，飛行速度0.8馬赫。