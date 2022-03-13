黃子佼開心接下中天新節目《一鳴驚人》主持棒，成為其入行34年第100個節目。（鄭任南攝）

20年前就見證大S、具俊曄戀情！ 黃子佼曝曾「3對情侶一同出遊」：他溫柔又浪漫

黃子佼接下中天新節目《一鳴驚人》主持棒，成為其入行34年第100個節目。曾和小S交往的他今（13日）受訪時，對於大S閃嫁20年前的舊情人具俊曄，大方表示當時見證2人戀愛經過，認為他倆「一個沒換、一個沒刪（手機號碼），是兩人的緣分」，直誇具俊曄「很浪漫」。

大S因「電話號碼20年沒換」與具俊曄舊情復燃閃婚，引發韓國、兩岸三地全網熱議。黃子佼今表示大S閃嫁當天，一早被新聞嚇醒，表示20年前跟小S交往時，2人曾陪大S遠赴韓國追愛，回憶具俊曄私下個性，「我的印象中他很紳士，你不要看他一副漢子樣，其實很溫柔，不知道這20年有沒有變，應該是沒有啦，但起碼我覺得他很浪漫。」

他也驚呼大S手機號碼20年沒換是奇蹟，但最妙的是男生應換了好幾隻手機，竟也沒把號碼刪了。被追問小S電話還存著嗎？他笑說：「當然沒有啊，我早就刪了。」表示大家都各自有家庭，跟小S只在工作上有交集，還解釋早已刪光每位前任電話。

即將當爸的他日前曬出女兒超音波照片，老婆孟耿如對女兒像他感到失望，氣說「我懷了老半天，結果都像你」，即使他安慰她兩人有夫妻臉，但孟耿如仍希望生到一個像她的。而預產期在5月的孟耿如，即將卸貨，睡眠時間變長，變得有點焦慮，身體不舒服讓黃子佼很心疼老婆懷孕的辛苦。

日前《初擁》2位劇組人員意外過世，孟耿如在IG有感發文，黃子佼稱與老婆在一起8年，她拍戲的危險例子太多，想到孟耿如2017年拍《麻醉風暴2》時吊鋼絲受傷，黃子佼仍心有餘悸，「那次急到不行，飆車去林口，我現在想起來還是很難過、害怕」，並期許未來這種事盡量不要發生。

黃子佼主持新節目《一鳴驚人》，與國中生一起學習中華文史，透露心情其實很忐忑：「老實講，我離國中太遠了，加上我小時候歷史科目也不是得到很高分的，但來主持又可以順便重新認識一下，一舉兩得。」