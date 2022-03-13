36歲的女星朱芯儀罹患乳癌，將切除右胸，對於乳癌一再威脅年輕女性，營養師林俐岑透露，乳癌是排名女性癌症前三名的癌症，和遺傳、飲食、生活作息等息息相關，其中遺傳影響佔比較高，尤其家族中有二等親曾罹患過乳癌的人最該提高警覺，並供遠離乳癌6大招。

林俐岑在粉專表示，由於她的姑姑也曾罹患過乳癌，因此自己特別在全身健康檢查時，自費做低劑量的乳房攝影，特別提醒工作及家庭蠟燭兩頭燒的現代女性，並分享下列「遠離乳癌6大招」。

1. 多攝取富含植化素的蔬果、多纖穀物。

2. 減少攝取高脂食物，舉凡烘焙奶油製品、炸物（薯條、炸雞）、培根等。

3. 減少攝取加工製品：像香腸、熱狗、火腿等。

4. 戒菸及避免酗酒。

5. 一定要定期做乳癌篩檢及追蹤。

6. 體重管理：肥胖提高罹患癌症的機率，乳癌也是，即使罹患乳癌後，也要留意體重管理。

林俐岑強調，最重要的是保持好心情，長期處於壓力下及心情抑鬱的女性朋友，罹患乳癌的機率也較高，建議可以透過運動、瑜珈或是做些可以幫助舒壓的事情，例如閱讀、手作或精油放鬆。

此外，45-69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌的婦女，每2年可做一次政府補助的乳房X光攝影檢查；35歲以下的婦女，可先做超音波檢查，除非高度懷疑是惡性，才加做乳房攝影，35-40歲婦女可自費做低劑量乳房攝影檢查。

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