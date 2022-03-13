台中第一高級中等學校（中一中）日前發生師生互罵風波，呂姓女音樂教師因學生上台報告提及「牽亡魂」不符合要求，課堂上與學生相互飆罵，過程被錄下傳出而引起全台熱議。TVBS新聞主播黃怡文也痛訴，自己在國三時曾遭到過老師丟筷子大罵，讓她至今想起仍舊難以釋懷。

黃怡文今(13)日寫道：「我國三時，甄試考上了雄女。沒有聯考的壓力了，所以開始忙畢冊製作，甄試上的學生，也會去校外上課，像是英文或是電腦，所以有時候，不在學校。某天，國文要考默寫。老實說，我真的不知道。那天的篇章是《卜氏輸財報國》。我真的印象深刻。我因為不知道要考默寫，心裡想著還是不要空白，所以測驗紙，寫下白話文大意，還有我的心得。最後當然是0分。我也不覺得委屈，是我自已沒注意到要考試，即便沒被通知到。」

殊不知，黃怡文卻被林姓國文老師叫到辦公室，以辱罵的方式大聲對她吼叫：「妳現在是覺得自己考上雄女，很了不起嗎？都不用念書了是不是？在上面寫些什麼啊，自己可以做文章了是不是？」該林姓老師以幾乎尖叫的聲量對她訓斥；黃怡文一直道歉，表明她真的不知道要考試，以及因為覺得留空不好，所以才寫了心得，沒有藐視之意。

該師卻完全情緒失控繼續狂罵：「妳就是自以為是，是多厲害？態度這麼差，妳是很了不起嗎？」黃怡文回憶起當時的驚嚇現場：「責罵詳細內容我忘了，她連我爸媽妹妹都問候了。聲音大到，辦公室的老師都投以關切的眼光。我一直鞠躬道歉，都阻止不了她發狂的情緒，她邊吃東西邊罵我，停不下來。重點來了，她，朝我丟筷子，丟筷子！罵了半小時，還朝我丟筷子！（我有閃開，沒有傻到讓她戳瞎我的眼）」

黃怡文無奈表示：「我永遠記得辦公室，空氣瞬間凝結的樣子。我到底是犯了什麼滔天大錯，讓妳要氣成這樣？最後這位林姓老師，還說了恐嚇的話，要讓我無法畢業。我只能一直道歉，因為她同時還是我妹班導。我到底多厲害？我沒有啊，我真的就是不知道要考試。背書對我來說，就不是難事。要說我厲害，全校同年級1000多人，扣掉資優班不列排名，我校排第一，甄試上雄女，是真的不差啊。甄試上後，我也繼續乖乖上課，幫忙班上大小事，也不是搗蛋的學生。」

她感慨時空背景的不同：「這位林老師，我真的覺得妳要慶幸，當時沒智慧型手機。妳那Dramatic（情緒化）的模樣，真的辦公室外，會有幾十支手機對著妳拍。我認真覺得，林老師很不適任。到底為什麼學生，要受老師這樣的情緒勒索對待？我告訴妳，我好好長大了。如果是現在妳朝我丟筷子，我會撿起來折斷給妳看！並且告上教育局。」

黃怡文更為事件中的學生感到不值：「我是不知道中一中老師和學生，過往有沒有糾紛。但從影片紀錄，我覺得，中一中的學生，回答得不卑不亢，挺好的。老師，還停留在30年前威權教育，食古不化的教學內容，只是以前用考的，現在用報告的。希望校方注重此事啊，不是輔導學生釋懷...」她還強調師生衝突會給學生留下的陰影結語表示：「我都這麼大了，也沒釋懷。」