充足、穩定電力供應、是台灣經濟持續高成長的要件。外銀分析中國兩會的政府工作報告中，除了明確加強傳統基礎設施，發展數位經濟也是重要的未來方向，惟，數位化轉型可能會加大用電量，伴隨綠色能源轉型的進程，傳統煤碳、天然氣電力供應減少，穩定供電也成為中國大陸維繫經濟成長動能的關注議題，一切都需要相關的基礎建設及配套設施才能實現。

法國外貿銀行環球市場經濟研究團隊分析，從廣義指標衡量，中國數位經濟占GDP比重，已經從2015年的27％，屆及2020年達39％左右，且明顯地持續成長。

數位經濟將落實在中國大陸的多項新發展，法外貿銀團隊指出，其一，擴大5G應用會帶來半導體和數據中心的需求將會增加；其二，中國的電動車推廣處於領先地位，2023年開始新能源汽車補貼將會取消，「雙信用管理制度」將進一步激勵新能源汽車生產；其三，官方將會通過「綠色智慧家電下鄉」等途徑，加大力度促進農村地區消費，這些相關發展都會加大用電量，都需要穩定的電力供應。

惟近期國際局勢和經濟前景變幻莫測，面對俄烏衝突帶來的一系列連鎖反應，該團隊認為，中國大陸將無法置身事外，石油、鎳等能源和原材料價格上漲，無疑也會對中國經濟帶來負面影響。