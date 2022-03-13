台東縣政府邀請天步文化藝術基金會籌劃「我們的海～從阿拉伯海到大洋洲」海洋藝文特展，12日於文化處藝文中心舉行開幕，將大海上眾多族群活動的足跡，及珍貴的海事藝術與歷史文物，能以畫筆、影像、文獻等呈現於大眾面前。

這場別具意義的展覽，希望將漫漫歷史長河中，留住大海眾多族群活動的足跡，及相當珍貴的海事藝術與歷史文物，以畫筆、影像、文獻等描繪或形塑心中的海洋面貌；這些文明創造和煥發的人文精神上，實對台東長達176 公里與海共舞之城市，深具長遠影響。

這次展覽可以說從大唐帝國榮光唯一的閃失，寫在大食人的筆記裡開始。待大明的鄭和艦隊下西洋，才討回點光彩。

另一個視角即是閩客粵人隨著季風返還南洋，而更大的舞台，則是南島語族人飛揚的大洋-太平洋。這一切故事都在我們身旁穿越過，希望忠實呈現。

台東縣都蘭山畫院的會員們也參與這次盛會，多位知名藝術家黃光男、陶晴山、唐健風、沈禎、林永發、曾興平等皆有作品參展，以利用畫筆勾勒出大家的海洋家園，讓我們能深深體會環繞周身的海域，不僅是國民生活、工作所仰賴的環境，也是我們精神情感重要依託。