43歲的林振賢師承其父林青雲道長，在上千鄉親見證下，攀登36層刀梯，通過考驗晉陞道長。（劉秀芬攝）

43歲的林振賢師承其父林青雲道長，在上千鄉親見證下，攀登36層刀梯，通過考驗晉陞道長。（劉秀芬攝）

43歲的林振賢師承其父林青雲道長，在上千鄉親見證下，攀登36層刀梯，通過考驗晉陞道長。（劉秀芬攝）

43歲的林振賢師承其父林青雲道長，在上千鄉親見證下，攀登36層刀梯，通過考驗晉陞道長。（劉秀芬攝）

台南市將軍區漚汪文衡殿前13日舉辦難得一見的道教閱籙陞職登刀梯大典，43歲的林振賢師承其父林青雲道長，在上千鄉親見證下，攀登36層刀梯，通過考驗後晉陞道長，獲得鄉親歡呼祝福，林振賢父母也十分欣慰兒子順利完成儀式，兩老激動落淚。

林青雲道長是台南西南沿海知名道長，自幼跟著父親吹嗩吶、打鼓，16歲拜名列台南歷史名人的已故道長金登富為師，20歲出師，30歲同樣在漚汪文衡殿前登刀梯晉陞道長，主壇過無數場醮祭，也曾主持過佳里金唐殿蕭壠香五朝王醮法會。

林振賢則是從國小開始跟著道長父親學習，國中畢業後正式投入道士工作，父子倆一同出去服務，子傳父業、傳承道教文化，林振賢認真學習的態度也獲得其他道長的讚許。林振賢原本去年農曆8月10日就要舉行登刀梯儀式，但受疫情影響而取消，在向文衡殿關聖帝君請示後，改於13日舉行。

13日上午在傳度師林青雲道長、保舉師陳金臨道長、監度師蔡其才道長、引進師黃火山道長、証盟師王明賢道長祝福後，由林振賢師弟蔡聰德擔任先鋒官，林振賢再赤腳緩步登頂，稟告神尊後向地面擲筊，擲出聖筊後撒下紅包平安符，再走下刀梯，換上象徵道長的袍服，正式晉升道長，受到鄉親歡呼鼓掌祝福。

林振賢在拜謝過五師、拜廟後，完成閱籙陞職登刀梯大典，騎著白馬回家拜祭神祖，一路上受到熱情鄉親祝福，下午隨即出發遊庄拜廟，感謝各宮廟對登刀梯儀式的協助與參與。