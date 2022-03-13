俄羅斯軍事目標正在向烏克蘭西部城市擴張，烏西大城利維夫市（Lviv）周邊與伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）13日遭遇俄軍空襲。利維夫市是烏克蘭西部大城，由於與波蘭接壤、距離僅70公里，成為西方將武器與物資經陸路越境進入烏克蘭的重要據點。俄羅斯正在加強對烏克蘭西部的襲擊，可能意味著企圖切斷烏國的軍事補給與人道援助。

烏克蘭西部城市13日早上起成為俄軍的重要空襲目標。據外媒報導，媒體記者皆於利維夫市周邊聽到多起爆炸聲響。利維夫市已經連續幾日發出空襲警報。

英國衛報報導，位於利維夫市附近亞沃利夫（Yavoriv）的國際維和與安全中心（International Peacekeeping and Security Centre，IPSC）遭到8枚俄羅斯飛彈攻擊，造成9人喪生、57人受傷；但衛報引述救援人員統計，實際死者數較官方統計更多，有20人在空襲中身亡。

IPSC是一個大型軍事基地，包括士兵培訓中心，主要用於維持和平任務。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）隨後表示，軍事基地內有外國軍事教官進駐工作，並批評俄國對IPSC的空襲是「恐怖攻擊」。

另據CNN報導，利維夫南邊的城市伊凡諾-法蘭科夫斯克，有一個軍用機場的基礎設施幾乎被俄軍徹底摧毀，這是對該機場的第三次攻擊；根據初步消息，沒有人員傷亡。

上週五，烏國西北部的盧茨克機場（Lutsk）才遭到俄羅斯轟炸機攻擊，造成機場嚴重破壞、2人喪生。

自俄烏戰事開始以來，鄰近波蘭的烏國西部城市擔任重要的陸路補給角色。對此，俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）週六曾警告西方國家，向烏克蘭運輸武器的軍事補給隊伍是「合法的軍事目標」，並稱將可攜式防空系統、反戰車飛彈系統等類型武器輕率轉交給烏克蘭，將面臨後果。