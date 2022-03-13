外交部公使楊文昇被指於駐外期間，與駐處僱員當地清潔工在館長職務宿舍內發生性交易行為，監察院日前舉行審查會，指出楊文昇言行失檢，敗壞官箴，嚴重影響公務員形象與政府聲譽，核有重大違失，全數通過彈劾，將移送懲戒法院。

根據監察院彈劾案文指出，楊文昇在民國107年7月9日起到109年9月16日擔任駐外館長，並從107年僱用當地人員J女擔任館長職務宿舍清潔工，J女在同年12月3日離職。

彈劾案文提及，J女離職後，在109年7月間透過駐外人員，指控楊文昇在她服務期間對她性騷擾，並提供她與楊文昇在職務宿舍內同床共枕，及兩人在健身房內等畫面為證。

經外交部性騷擾申訴評議委員會組成專案小組調查，楊文昇坦承照片中是他本人，並說「是她要錢，我們才有一種交易買賣」等語，外交部申評會認定楊文昇與J女在職務宿舍發生性交易，敗壞官箴，考績委員會審議後，給予楊文昇記一大過處分。

監察院指出，楊文昇自承給「J女」當地幣值5000元、「J女」同意獻身回報，顯有對價關係，兩人解衣共浴及其後行為，不論有無性器官接合的性交，至少是楊文昇為滿足性慾的猥褻行為，屬有對價的性交易行為無誤。

監察院表示，楊文昇與「J女」有上下屬關係，還稱「J女」行為動機是因母親生病需錢應急，非但未給予協助，反趁人之危，為滿足個人性慾，在職務宿舍內誘使「J女」脫衣共浴、同床共枕，楊文昇的言行舉止，屬嚴重失當。楊的行為紊亂長官部屬秩序，言行失檢，違反公務員服務法規定情節重大，嚴重影響公務員形象與政府聲譽。