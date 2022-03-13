1隻台灣本島少見的過境鳥「戴勝」在台東森林公園現蹤，吸引鳥友守候搶拍，特別是牠開冠時宛如印第安酋長的華麗頭飾，令人驚艷，戴勝不僅是金門的縣鳥，也是以色列國鳥，去年7月球后戴資穎在東奧拚戰時，鳥友就狂貼戴勝鳥圖為小戴加油、打氣。

台東森林公園出現1隻外觀很好辨識的鳥，牠的頭、頸至胸部黃是褐色，翅膀到尾羽有黑、白相間的橫斑，由於長相特殊，即使遠距離也很容易辨別，最特別的是平時會放下的羽冠，受驚嚇、降落時保持平衡、警戒、交配或伸懶腰時會豎起，有如印第安酋長頭飾的龐克頭，令人印象深刻，牠叫「戴勝」。

鳥友說，這隻戴勝過年前就在台東森林公園作客，常見牠在草地上用細長微彎的嘴喙不停地啄食昆蟲，好像在玩戳戳樂，牠還有一項拿手絕活是空中拋接食物，讓往上拋的蟲掉落喉嚨部位再直接吞嚥，有時也會站上悠閒枝頭享受台東的陽光。

鳥友也提到，去年7月我國羽球球后戴資穎在東京奧運拚戰時，就有許多鳥友接力貼出戴勝的鳥圖為小戴加油打氣；此外，戴勝也獲選為以色列國鳥，而在舊約與古蘭經中，戴勝是所羅門王與示巴女王的信使，可見來頭不小。

鳥友指出，戴勝在金門是常見留鳥，由於經常在墳地出沒，過去被金門人視為不吉祥的鳥類，不過現在卻成為金門縣鳥，並獲選為金門觀光公車吉祥物，在金門全島代言觀光，不少鳥友跨海前去一睹其丰采，沒想到不用去金門，在台東就有緣見到牠，希望這隻過境的嬌客繼續留在台東。