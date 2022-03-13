中部某科大已婚男教授外遇偷吃碩士班女學生，男教授妻子以民事訴訟對女學生求償，女學生辯稱，為了取得碩士學位才與男教授發生性行為，但法官查出女學生多次傳送情侶間般調情訊息「一點點痛痛」、「不然會很想跟您makinglove」，甚至討論懷孕風險「今天您真的有來的及在外面？」，認定兩人有不正當交往，判定女學生應賠償30萬元。

根據判決書記載，中部某科大男教授與妻子結婚逾25年，於106年7月至107年11月擔任EMBA碩士班女學生指導教授，指導期間與女學生發生婚外情，但因故吵架感情生變，女學生便於107年11月對他以犯權勢性交罪嫌提出告訴，台中地檢察署以罪證不足對他不起訴處分，110年女學生提出再議仍遭台中高檢署駁回，然而，他反控女學生誣告，也同樣被不起訴。

男教授妻子則向女學生提起民事訴訟，對女學生求償120萬，她表示女生學明知男教授已婚，仍與丈夫有不當往來，且在107年至108年2年間，於汽車旅館共發生8次性行為，要求女學生賠償精神撫慰金。

女學生辯稱，男教授以指導教授身分聘任她為研究計畫專案人員主管，並以權勢地位對她進行感情糾纏，她為取得碩士學位，隱忍與男教授發生性行為，而且為了要攻讀博士班，才與男教授保持虛假曖昧情愫。

台中地院審理，調閱兩人LINE、微信對話紀錄，發現女學生傳送多次「好想你」、「我們一起睡吧」、「太想我了想到我在壓您」、「為了解除壓力需要跟您泡溫泉就是了」、「用胳肢窩薰香您」、「抱著您睡覺覺很舒服...年紀越大越有味道」、「一點點痛痛」、「不然會很想跟您makinglove」、「請問您ㄛ……，今天您真的有來的急在外面？跟您很想有迷你bb，可現在有的話就糗了呀！」等內容與情侶間對話無異，還討論是否友懷孕風險；法官認定女學生與男教授已逾越普通朋友正常社交往來，已侵害男教授妻子配偶權，判決應賠償男教授妻子30萬元。