運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，生肖羊、狗、馬、豬、猴的人本周最幸運，受老天爺庇佑，一整周被好運包圍，過著幸福愉悅的日子。

▍1.生肖羊

本周屬羊人好事降臨，心想事成，運氣數一數二，有很好的偏財運，賺錢機會主動上門，快速發達起來，能成為朋友眼中的有錢人。事業方面，與人合作順利，可全身心投入到自己的事業之中，取得非凡成就。

▍2.生肖狗

本周屬狗人生活稱心如意，有著一帆風順的趨勢，貴人助力，得到他人的指點和幫助，要好好把握時機。可多參與社交，打開自己的人脈，給自己增添一份希望，是開拓事業的好時機，往正確的方向努力，前途一片光明。

▍3.生肖馬

本周屬馬人好運氣相伴，心情好，人隨和開朗，能吸引貴人的注意力，令工作和求財方面特別順利。事業有望提升，越做越有幹勁，財運跟著增旺，收入只多不少，出門逢貴喜事多多，準備迎接好運。

▍4.生肖豬

屬豬人情商高，在哪裡都吃得開，本周的工作運很好，容易獲得他人的幫助，受到上司的矚目，適合積極表現，展示自己的才華。隨著個人發展的提升，收入也跟著水漲船高，桃花也相應到來。單身者有望偶遇心上人，步入甜蜜的時光。

▍5.生肖猴

本周屬猴人氣極佳，不管做什麼都得心應手，貴人指點不走彎路，容易作出成績，努力不白費，心中無比欣慰。事業順利愛情也美好，未婚者緣分天注定，有機會找到一生戀人，快去找尋幸福吧！

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】