全球焦點都在俄烏戰事進程上，惠譽國際信評額外發現，網路攻擊的頻率和案例也明顯增加，而且不屬於俄羅斯、或烏克蘭的官方機構、企業，在俄烏戰事過程同樣受到網絡攻擊，近乎各地都更加普遍面臨綿延不斷的外溢風險，潛在目標包括金融服務、政府和公用事業等關鍵基礎設施

惠譽國際信評研究部門指出，跨國網路攻擊的數量、規模和複雜程度，在此次俄烏開火過程，呈現多面向、廣泛的增加，根據資訊業者的追蹤，被鎖定的網攻對象首推金融服務、政府和公用事業等關鍵基礎設施。

跨國網攻給機構發行人帶來了重大財務、聲譽和法律等多面向風險，根據資訊業SonicWall的數據，企業IT團隊在2021年處理了6.23億次勒索軟件攻擊，較2020年增長105％，其中，政府機構目標、醫療保健 (755％)、教育 (152％) 和零售業 (21％) 的攻擊增加了1,885％，等同超過18倍。

惠譽信評認為，機構發行人有責任減輕潛在攻擊造成的損害，應關注網絡彈性、持續威脅評估和業務連續性/災難恢復，並對IT基礎設施進行細分，以降低網絡風險。

部份機構發行人會採取網絡保險，為自家公司資訊系統加買保險，以分散可能危機的風險。惠譽提醒，在俄烏戰事期間，保險公司會要求提高保費，或特別審查”戰爭行為”對理賠的可能影響，可能會挑出往來關係、制裁限制等例外情況，拒絕出險、或降低賠償的金額。

針對上述的外溢風險，惠譽表示，正密切關注更多非常態的不穩定情況。