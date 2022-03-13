楊紫瓊挑戰新戲路，破天荒扮演中年又蓬頭垢面的歐巴桑。（台北双喜電影提供）

電影《媽的多重宇宙》由《復仇者聯盟》系列導演羅素兄弟（Russo Brothers）擔任監製，《屍控奇幻旅程》「丹丹」丹尼爾關（Dan Kwan）和丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）雙導演執導，《瘋狂亞洲富豪》楊紫瓊、《七寶奇謀》關繼威、《月光光心慌慌》潔米李寇帝絲（Jamie Lee Curtis）、《尚氣與十環傳奇》史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）擔綱演出，超狂組合讓電影上映前就備受矚目。

該片講述美國華裔移民秀蓮每天家庭事業兩頭燒，在老爸爸生日大壽這天要阻止女兒暴走出櫃，還要帶著軟爛的丈夫跟老爸爸去面對稅務局大嬸，未料老公竟然搖身一變演起駭客任務說自己是另一個宇宙來的，邪惡勢力將毀滅地球，只有在這位「媽」的宇宙裡、一無是處的秀蓮有機會拯救世界。無厘頭又腦洞超展開的內容，也做為美國西南偏南影展（SXSW）及金馬奇幻影展的開幕片，也將於4月22日登上台灣大銀幕，要突破觀眾的想像看最強大媽穿越宇宙救世界。

不同於漫威的多重宇宙觀，《媽的多重宇宙》更多了人性層面，由帶有裂痕的親情展開宇宙穿越之旅，並且藉由中西經典電影打造不同的世界：漫威電影、《星際大戰》、《2001：太空漫遊》、《駭客任務》、《料理鼠王》、《臥虎藏龍》、《花樣年華》等，並大量使用香港武打電影的元素，也向王家衛、成龍等中西方大導跟演員們致敬，讓觀眾看電影的過程中不斷找到驚喜的彩蛋。

「功夫皇后」楊紫瓊出道38年多擔任幹練女英雄的角色，像是早期香港電影的女警，《007：明日帝國》龐德女郎、《臥虎藏龍》俞秀蓮、《尚氣與十環傳奇》飾演尚氣阿姨等，在《瘋狂亞洲富豪》則扮演雍容華貴的「惡婆婆」，銀幕形象正氣凜然又有超強氣場的楊紫瓊這回挑戰新戲路，破天荒扮演中年又蓬頭垢面的歐巴桑「秀蓮」，正式預告裡楊紫瓊也呈現她出道以來各種千變萬化的造型，像是濃縮這位功夫皇后的演藝生涯，讓她索取各種技能去打怪，並且看起來多重宇宙的世界裡也存在身為武打女星的「楊紫瓊」！

拋開形象扮演歐巴桑，楊紫瓊合作多年的助理幾度在片場對導演氣到跳腳：「拜託不要把那頂假髮放在楊紫瓊頭上，她是沒有白髮的人！」但最可怕的修羅場還在後頭，楊紫瓊為了穿梭混亂的多重宇宙不惜犧牲形象，漏尿、大玩SM、把玩陽具等樣樣來，其中一個宇宙還飾演擁有「熱狗」手指頭的人類，還要跟潔米李寇帝絲互相把番茄醬跟芥末醬噴到對方的臉上，「丹丹」雙導一直讚嘆：「這將會是片中美麗跟感傷的地方」讓兩位女星滿臉黑人問號，楊紫瓊回想第一次讀劇本時：「正常人不會用熱狗手手做那樣的事。」

潔米李寇帝絲這次飾演邋遢的稅務大媽，她表示「如果主創團隊只說想要我接楊紫瓊的電影，我也會說好」，還開玩笑跟楊紫瓊說「如果不喜歡他們（丹丹雙導），我們可以一起私奔」，楊紫瓊也IG曬出她跟尖叫女王擁抱在一起以及與演員跟導演們的照片，看來很享受這次合作的感覺；童星出身還曾來台發展演出八點檔的關繼威，有一段時間居於幕後，時隔20年再躍上大銀幕，他受訪時表示「亞洲男性在好萊塢能發揮的角色少之又少，直到看到《瘋狂亞洲富豪》大獲成功，重新考慮了表演這件事，機會就來了」。