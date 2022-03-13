19:30

烏克蘭西部最大的軍事基地國際維和中心與安全中心(IPSC)遭俄軍下重手後，又傳出累積傷亡人數來到35死、134受傷。

利維夫（Lviv）市長表示，俄軍用了將近30枚飛彈空襲該座位於亞沃里夫（Yavoriv）的維和基地，證實至少35人死亡，其他傷者已送往醫院治療中。

而報導指出，雖然炮擊當下沒有其他外籍人士，不過該區域常有其他北約代表派駐於此，目前不清楚是否有相關人員傷亡。

🚨#Russian warplanes fired ~30 cruise missiles at a Ukrainian military base **only 12 miles from @NATO member, #Poland.



Ukrainian defense intercepted 22 of the missiles, but the International Center for Peacekeeping and Security in #Yavoriv was decimated.https://t.co/0MT8STMGvt pic.twitter.com/KXD1pYqJKN — Dena Grayson, MD, PhD (@DrDenaGrayson) March 13, 2022

第聶伯羅市市長葉夫亨·馬特維耶夫被俄軍擄走。(圖/第聶伯羅市Facebook)

19:00

烏克蘭表示，聶伯羅魯尼市(Dniprorudne)的市長葉夫亨·馬特維夫(Yevhen Matviiv)遭俄軍綁擄，是戰爭爆發以來，俄軍所抓捕的第2位烏克蘭市長。第1位是梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）。

位於烏克蘭西部的亞沃里夫（Yavoriv）軍事基地，圖為烏克蘭士兵正在進行軍事演練。(資料照/美聯社)

18:00

稍早俄羅斯隊靠近波蘭邊境的烏克蘭國際維和中心與安全中心(IPSC)狂轟8枚飛彈，據路透社報導，利維夫（Lviv）市長表示，該空襲至少造成9人死亡、57人受傷。

由於該座軍事基地位於烏克蘭西部的亞沃里夫（Yavoriv），距離波蘭邊境不到25公里，一名烏克蘭官員指出，目前尚在查明當時是否有外籍人員在場訓練。