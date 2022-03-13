大陸女網紅蘇日曼是專業舞者，也是旅遊小姐大陸區總冠軍，人生正將起飛的她，卻在27歲確診胃癌晚期，已多處骨轉移，但她勇敢的面對疾病，時常在社群分享抗癌影片，無奈歷經8個月的治療，蘇日曼仍敵不過癌細胞的侵襲，人生在28歲畫下句點。

蘇日曼去年7月在抖音頻道宣布得了胃癌晚期，痛哭地表示：「診斷書擺在我面前的時候，真的不敢相信。」不過，她仍堅強打起精神，以自身例子勉勵大家：「眾生皆苦，但願經歷人生困難的朋友看到我這麼慘，還能樂觀的面對，也能感受…感受到我的一點希望。」

蘇日曼去年底才在台上高歌，並用自身經歷鼓勵大家。（圖／抖音@蘇日曼）

蘇日曼抗癌之餘，不忘將這些過程紀錄在抖音，去年12月做完第八次化療出院後，還站在舞台上高歌，甚至當眾將假髮拿掉，露出因化療而落髮的光頭，笑說：「也沒有很難看吧！」如此勇敢的精神感染台下的觀眾，紛紛鼓掌給予讚賞，一旁的女主持人也落淚，認同蘇日曼真的很美。

未料事隔3個月，蘇日曼抖音平台PO出的新片，竟是癌逝的噩耗，她的父母特地挑選一張蘇日曼柔美舞姿當底圖，證實女兒今年3月12日凌晨6點01分離世，「蘇日曼自幼熱愛舞蹈，終其一生與舞為伴，在與病魔抗爭的日子裡，她積極樂觀地治療，熱情地生活，勇敢地將生命的光彩綻放至每一刻，感謝眾親友及關愛她的粉絲朋友」。

蘇日曼12日病逝。（圖／抖音@蘇日曼）

消息一出，讓大批網友都感到不捨，留言感嘆：「一塊參加過節目，抖音互動過多次，非常優秀的女孩子，願天堂沒有病痛！妹妹，一路走好」、「太意外了，你不是一直狀況都很穩定嗎？心好痛啊，我真的沒辦法接受你離開的消息」、「還記得最後一次見面，我叫你跟我們一起去吃飯，你開玩笑說減肥不吃……心裡好痛，願天堂沒有病痛……」。