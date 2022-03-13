考量薪資較為優渥，不少社會新鮮人都想到竹科上班，但有過來人卻在發勸世文提醒要三思，更以自身兩年經驗點出生活上五大面向的不足，直言「新竹來加班工作、但不是來生活的」，新竹就是有很多科技產業的落後地區。

原PO在Dcard發文表示，開宗明義就是奉勸對生活品質有要求的人千萬不要到新竹，自己在新竹工作兩年，只有薪水可以我感到欣慰，新竹的生活就只有滿滿的厭惡，也列出新竹的生活機能不足的問題。

首先「食」的方面，雖然部分店家不錯，但仍無法否認新竹是美食沙漠，多數名店只是算好吃的程度，但不達會想回購的等級，公司訂的便當大約100元，菜色不好份量也少，好吃的大概要150元起跳。「住」的方面，租金很貴，違建相當的普遍，且隔音不佳、潮濕，要有居住品質就乖乖拿通勤時間交換。

交通部分，路小車多違停多人行道也少，每天騎車在路上只有滿滿的煩躁感，道路設計莫名其妙，基本上沒機車、汽車就無法出門。娛樂部分，選擇只有健身房，想要跑步只能到清大交大，交通廢氣認為沒辦法路跑。另外醫療資源也缺乏，想看好診所一定要預約，曾查詢過過年期間診所都是休息。

原PO也說，竹科科技業真的發展很迅速，但生活環境落後大概10年以上，如果在地人有不滿的話，希望可以提出新竹的好作為平反，至於新鮮人如果沒打算忍受這樣的生活機能，建議一開始就別來，少跳槽一次就少浪費一次年資。

貼文也引起網友共鳴討論，「只能工作的老城市，交通基本沒救，上班塞個一小時家常便飯，房租物價貴得離譜，高檔價格買夜市貨」、「蠻貼切的，台南新竹交通真是一樣爛，吃的也是普遍貴又難吃，小七65微波食品贏過一票新竹食物」、「真的很中肯，但稍微平反一點新竹交通也是有優點的，我覺得竹科工程師行車禮儀很好」、「住的位置正確還是能有品質的，我住竹車週邊，生活上該有的店應有盡有」。