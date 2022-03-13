網紅「閃亮亮」擁有甜美臉蛋和姣好身材，被封為「爆漿紅豆餅女神」，因與前男友「硬漢兄弟」黃包包的一段情而知名度大增；後來雖已退出「硬漢兄弟」，已在IG累積92.4萬粉絲超高人氣。日前閃亮亮哀怨問春天在哪？卻被網友嗆「誰會信妳單身」，讓她氣憤反駁說自己「寧缺勿濫」；昨(12)日則有網民挖出她過去賣紅豆餅的舊照，除了讚她當時的樣子「真的好清純」外，一旁蹲著燦笑的阿姨也意外吸睛引發熱議。

閃亮亮9日在IG曬出一組美照並寫道：「春天來了，啊我的春天呢？」她說身邊的人都一個一個脫單了，而反觀自己：「每天都是電動、動漫、貓咪陪伴我，然後每天都買糖葫蘆回家吃，我好像比脫單的人幸福吧？」，透露覺得自由也挺美好，然後反問粉絲們：「你們的春天勒？」

大批粉絲給予溫暖與稱讚，但卻有一名白目網友嗆說：「誰會信妳單身」，閃亮亮氣炸回擊：「只有你們這些不熟的酸民才會不信我單身，我的粉絲社團都知道我整天在幹嘛，他們不就不覺得我有另一半，你們這麼不熟的怎麼會比他們更有自信呢？」；直言自己是因為堅持寧缺勿濫，才會至今一直沒有新戀情。

此外，百萬粉專「我要你的神回覆」昨(12)日則曬出了閃亮亮過去賣紅豆餅的照片，畫面中可見昔日的閃亮亮身穿黑白灰格襯衫，淡妝且長直髮露出微笑的模樣相當清純，引來不少網民稱讚；此外，也有網友注意到蹲在地上笑得相當燦爛的阿姨，留言區各種歪樓討論相當熱鬧。

而閃亮亮經營社群有成，除IG擁有92.4萬粉絲追蹤外，臉書粉絲專頁也有60萬讚的高人氣，本月2日她提到近期非常忙，但苦惱已久的改藝名一事終於有了定論：「最後請了兩位老師幫我確認好了，報告一下過一段時間就會公佈囉！大家記得到時候要叫新名字，就不再是亮亮囉。」